Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет возлюбленную, которая родила ему четвертого сына

Так, украинский силач долгое время держал свои отношения в тайне и не спешил представлять публике свою избранницу.

Во время празднования Крещения, собравшись дома с друзьями, его приятель, мастер спорта Украины Андрей Янтарь, поделился совместным фото, на котором Вирастюк сидит рядом с брюнеткой Ириной.

Спортсмен сделал репост снимка, подтвердив, что это его возлюбленная. Ранее он уже делился фото Ирины, но ее лица не было видно.

Василий Вирастюк с друзьями и возлюбленной (скриншот)

Что известно об отношениях Вирастюка с Ириной Зинченко

Отношения Василия с Ириной начались, когда он еще был женат на Инне. После того, как его жена уехала за границу во время войны, спортсмен начал роман с другой женщиной, ведь, по его словам, воспринял отъезд Инны как измену.

Год назад Ирина родила стронгмену сына Владимира, который стал для него четвертым.

Василий Вирастюк с возлюбленной (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Зинченко - украинский дизайнер, которая основала свой бренд "Iryna Zinchenko". Она специализируется на создании уникальных вещей, среди которых свадебные, коктейльные и вечерние платья, а также стильная одежда для мужчин, детей и на каждый день.

Избранница Вирастюка имеет двоих детей от предыдущего брака: 15-летнего Дмитрия и 10-летней Анастасии