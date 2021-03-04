На вашу картку "помилково" перерахували гроші: розкрита нова схема шахрайства

Докладно про дію схеми аферистів розповіла родичка жінки, якій раптово надійшла сума на картку у розмірі 6 тисяч гривень від імені якогось Віталія Соколовського. Через кілька днів чоловік подзвонив і почав розповідати, що випадково переплутав цифру при переказі, і гроші, призначені на виплату аліментів колишній дружині, пішли не туди. Він просив терміново повернути відправлену ним "помилково" суму - мовляв, "у дитини немає памперсів, треба купувати молочну суміш" і далі в тому ж дусі.

Жінка запідозрила недобре і перервала розмову, після чого подзвонила менеджеру, який обслуговує її карту банку, щоб порадитися. Працівниця фінустанови вислухала історію про "випадковий переказ" і прохання його повернути, і заявила: "Вітаю, ви стали жертвою шахраїв".

Як пояснили в банку, шахраї мотивують свої жертви швидко перерахувати гроші на вказаний ними рахунок - а потім на людину чекають серйозні проблеми. Такий випадок відноситься до соціальної інженерії, яка залишається найпопулярнішим методом фінансових аферистів.

Так, зловмисники можуть замовити, наприклад, на AliExpress, товари на велику суму. Спочатку з їх карти на рахунок обраної жертви перераховується невелика сума. На прохання відправника одержувач "помилкового переказу" перераховує гроші не йому, а на вказаний ним додатковий рахунок. І, таким чином, сума автоматично зараховується у вигляді передоплати за вибраний шахраями товар. А ця передоплата служить підтвердженням подальшого погашення залишку вартості замовлення в повному обсязі, ціна якого може складати десятки й сотні тисяч гривень.

У Нацбанку нагадують, як потрібно діяти, щоб не стати жертвою фінансових шахраїв. По-перше, щойно на ваш рахунок впала несподівана сума і надійшов дзвінок з проханням повернути їх, не поспішайте це робити. По-друге, слід негайно звернутися до банку, скориставшись телефонами на зворотному боці платіжної картки, щоб з'ясувати легітимність відправника. По-третє, в жодному разі не слід переказувати самим чужі гроші назад: вони повертаються тільки банком.