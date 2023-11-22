Ваши комнатные растения погибнут зимой, если вы не сделаете одну вещь

Что нужно сделать с растениями перед зимой

Следует помнить одну простую вещь, чтобы дать вашим растениям наилучшие шансы на выживание.

"Хотя отопление сохраняет нам тепло и уют, оно может нанести вред нашим драгоценным комнатным растениям", - рассказал эксперт Крис Боннетт.

Сухой, нагретый воздух может высушить ваши растения.

"Это не значит, что вам следует избегать использования отопления, просто важно быть более бдительным в уходе за растениями и создать комфортную среду для комнатных растений, чтобы они могли процветать зимой", - отметил эксперт по саду.

Вам нужно найти места в доме, где растения будут находиться вдали от источников тепла, но при этом сохранять безопасное расстояние от окон, чтобы защитить их от холодных сквозняков.

В этом поможет увлажнитель воздуха или перенос растений в ванную, когда вы принимаете горячую ванну или душ.

Это советы Криса, которые помогут вашим растениям лучше перезимовать.

Важные советы по уходу за растениями

Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте, когда верхний слой высыхает.

Отопление в помещении может высушить растения и почву быстрее, чем обычно. Держите растения подальше от холодных сквозняков из окон или дверей, так как это нанесет вред здоровью вашего растения.