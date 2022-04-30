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Ми попрощалися і готувалися до смерті: багатодітна сім'я з Гостомеля дивом залишилася ціла в окупації

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Субота 30 квітня 2022 19:55
Ми попрощалися і готувалися до смерті: багатодітна сім'я з Гостомеля дивом залишилася ціла в окупації Багатодітна сім'я з Гостомеля дивом вціліла в окупації (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сім'я Муляр з Гостомеля дивом вціліла під час окупації Гостомеля. Чоловік-священик, мати та шестеро дітей змушені були жити в підвалі та готувати їжу для малюків на багатті. До них приходили російські військові зі зброєю і зажадали спуститися в підвал.

Як родині вдалося пережити окупацію і який момент був найстрашніший, розповіла Марія Муляр в коментарі для "Радіо Свобода".

Марія Муляр розповіла, що над їхнім будинком почали літати вертольоти та почали бомбити аеропорт. Прямо з вікна вони бачили клуби диму над аеропортом Гостомеля. Обстріли були дуже сильні, а потім окупанти пробили газову трубу.

Чоловік взяв металевий таз, накидав туди шматки дерев'яних меблів і зробив вогонь, щоб приготувати їжу для дітей.

А потім в них прямо у двір рано вранці заїхали російські танки. Марія розповідає, що було настільки страшно, що вони вже "попрощалися один з одним, з дітьми, обнялися і готувалися до смерті". Російські військові винесли їм двері та почали питати, чому це господарі будинку їм не відкривають.

Марія Муляр розповіла, що найстрашніший момент був тоді, коли окупанти зайшли в їх будинок.

"Чоловік підняв руки та сказав: не стріляйте, тут діти. Вони зайшли, а я з маленькою дитиною на руках. І прикриваю собою інших, старших. Виходжу в коридор і кажу: будь ласка, не стріляйте, у нас шестеро дітей. І вони такі: ми по мирних не стріляємо, забирайте речі та спускайтеся в підвал. І в підвалі ти сидиш і розумієш, що зараз тебе не вбили, але ти не знаєш – чи не вб'ють тебе завтра", - розповіла жінка.

Вона зізнається, що дуже боялася, що окупанти можуть зґвалтувати її саму або когось із дочок, так вже чула про звірства росіян в інших населених пунктах області. До них також дійшла інформація про розстріли цілих сімей цивільних в інших районах Гостомеля.

На 10 день Марія побачила на вулицях машини з білими ганчірками. Так вона зрозуміла, що з'явився зелений коридор. Виїхати на своїй машині вони не змогли - окупанти порізали їм колеса.

Перші автобуси вивозили людей до Білорусі. Але сім'я Марії Муляр дочекалася українських автобусів. Спочатку в Бучу виїхала вона з дітьми, потім туди приїхав чоловік – чоловікам в перші дні не дозволяли евакуюватися.

З Бучі вони разом дісталися до Києва, там переночували та виїхали до Хмельницького. Марія каже, що стрес у дітей почав проявлятися вже в безпечному місці. В окупації вони терпіли, не плакали, не говорили, що їм страшно. Вони дуже засмутилися, що їх дитячий сад і школу розбомбили.

І вже у Хмельницькому стало видно, що поведінка дітей відрізняється. Вони стали агресивними, неспокійними, погано спали. Знадобилося близько двох тижнів, щоб вони прийшли в себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21-річна Ганна з Бучі народжувала на підлозі квартири під обстрілами.

А також розповідали про те, що Українка дивом врятувалася від російських окупантів і народила після семи викиднів.

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