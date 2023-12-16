Ваша кожа помолодеет на 20 лет, если вы побалуете ее этим чудо-средством из трех продуктов
Самодельные маски из натуральных ингредиентов - это простой и эффективный способ ухода за кожей лица. Они помогают уменьшить морщины, улучшить тон кожи и придать ей сияние.
Как сделать чудо-средство всего из трех продуктов, которое омолодит вашу кожу на 20 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.
Маска от морщин - результат вас удивит
Одной из самых эффективных масок от морщин, которую вы можете приготовить дома, оказалась маска из авокадо, йогурта и меда.
Для ее приготовления необходимо смешать по одной столовой ложке авокадо, натурального йогурта и меда. Полученную смесь нанесите на лицо и оставьте на 20 минут. Затем смойте маску теплой водой.
Она увлажнит вашу кожу, и поможет уменьшить морщины. Сочетание авокадо, йогурта и меда - идеальное "комбо" для омоложения.
Что борется с морщинами (фото: freepik.com)
Как омолодить кожу - вариант второй маски
Также вы можете попробовать сделать смесь из яйца, меда и лимонного сока. Взбейте один яичный белок, добавьте одну столовую ложку меда и одну чайную ложку лимонного сока.
Полученную смесь нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Затем смойте маску теплой водой. Это средство эффективно очищает кожу, сужает поры и помогает уменьшить морщины.
Перед нанесением маски на лицо необходимо провести тест на аллергию. Для этого нанесите небольшое количество смеси на внутреннюю сторону локтя и подождите 30 минут. Если в течение этого времени не возникло покраснения или раздражения, маску можно наносить на лицо.
Напомним, ранее мы рассказывали, что кардиолог назвал продукты, от которых отказался навсегда.
Кроме этого, недавно стало известно, что отеки уйдут с вашего лица всего за 15 минут, и в этом вам поможет маска всего из одного ингредиента.