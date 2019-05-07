Ваша люстра розкішніше: Оля Полякова звинуватила Кеті Перрі в плагіаті

Оля Полякова зазначила, що її образ повторили
Оля Полякова заявила, що американська співачка Кеті Перрі повторила її образ з люстрою. Про це Полякова написала на своїй сторінці в Instagram і виклала відповідне фото.
Українська співачка підкреслила, що образ, який обрала для себе Кеті Перрі для балу інституту костюма Met Gala 2019, який пройшов 6 травня в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, вона використовувала раніше американської колеги по цеху.
Оля Полякова звинуватила Кеті Перрі в плагіаті її образу (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Користувачі мережі також прокоментували це.
Варто зазначити, що на афтепаті даного заходу 34-річна Кеті Перрі змінила костюм люстри на бургер.
Кеті Перрі (фото: instagram.com/bigmelodymusicnet)
Нагадаємо, що хлопець дочки Полякової розповів про їх відносини. При цьому нещодавно Оля Полякова запевняла, що у її старшої дочки,14-річній Маші, немає бойфренда.
Раніше повідомлялося про те, що дочка Олі Полякової шокувала маму визнанням про свої стосунки.