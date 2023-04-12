Стоимость упала на 17%: в Украине подешевел популярный овощ

Почему снизилась цена

По словам экспертов, идти на такие ценовые коррекции украинские производители вынуждены даже в условиях стремительного сокращения качественной продукции.

Причиной такой ценовой ситуации есть сдержанный спрос на столовую свеклу, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

Согласно подсчетам экспертов, столовая свекла в Украине уже стоит в среднем в 1,6 раза дешевле, чем в первой половине апреля 2022 года.

Как правило, цены на ранние овощи ежегодно повышаются весной. Этому способствуют утраченные 30% территорий, где в том числе выращивались тепличные овощи.

Сейчас помидоры едут преимущественно из Израиля и Испании. При этом Турция ограничила экспорт помидоров из-за землетрясения, потому все это влияет на цену.

К тому же, ежегодно цены на некоторые продукты традиционно растут.

Какие цены на овощи

По данным сайта "Минфин", цены на овощи в популярных украинских супермаркетах таковы: