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Убийство украинки в Германии: полиция задержала двух подозреваемых и разыскала дочь погибшей

Германия, Пятница 15 марта 2024 13:34
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Убийство украинки в Германии: полиция задержала двух подозреваемых и разыскала дочь погибшей Фото: полиция задержала двух подозреваемых в убийстве украинки в Германии (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Немецкие следователи сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее младенца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schwetzinger Zeitung.

Как сообщает полиция, арестованы два человека, подозреваемых в причастности к смерти украинки в немецком городке Гокенгайм.

Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах. Их доставили в суд 14 марта, после чего они будут доставлены в исправительные учреждения.

Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, который подтвердил, что 27-летняя убитая украинка действительно была ее матерью.

После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи.

"Мать убитой украинки - 51-летнюю Марину Стеценко - пока так и не нашли", - сообщает издание.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в четверг, 7 марта, прохожий обнаружил тело украинки, находившееся на пешеходной дорожке в Гокенгайме. Немецкая полиция долгое время разыскивала дочь и мать погибшей, пропавших без вести.

Убийства украинцев в Германии

Напомним, в Германии убили украинского баскетболиста. В штаб-квартире полиции Эссена задержали группу лиц, причастных к преступлению.

Среди задержанных есть два человека, в возрасте 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Герне. Сначала их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи.

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