Убийство украинки в Германии: полиция задержала двух подозреваемых и разыскала дочь погибшей
Немецкие следователи сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее младенца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schwetzinger Zeitung.
Как сообщает полиция, арестованы два человека, подозреваемых в причастности к смерти украинки в немецком городке Гокенгайм.
Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах. Их доставили в суд 14 марта, после чего они будут доставлены в исправительные учреждения.
Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, который подтвердил, что 27-летняя убитая украинка действительно была ее матерью.
После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи.
"Мать убитой украинки - 51-летнюю Марину Стеценко - пока так и не нашли", - сообщает издание.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в четверг, 7 марта, прохожий обнаружил тело украинки, находившееся на пешеходной дорожке в Гокенгайме. Немецкая полиция долгое время разыскивала дочь и мать погибшей, пропавших без вести.
Убийства украинцев в Германии
Напомним, в Германии убили украинского баскетболиста. В штаб-квартире полиции Эссена задержали группу лиц, причастных к преступлению.
Среди задержанных есть два человека, в возрасте 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Герне. Сначала их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи.
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