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В Варшаве поставили на место "хорошего" россиянина, который "всей душой за Украину": детали инцидента

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Варшава, Понедельник 13 марта 2023 15:22
В Варшаве поставили на место "хорошего" россиянина, который "всей душой за Украину": детали инцидента Россиянина выгнали из украинского заведения в Варшаве (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Варшаве российского журналиста отказались обслуживать в украинском заведении "Пьяная вишня". Оправдание, что он из "хороших россиян", не подействовало на персонал ресторана.

Об этом сообщил сам участник инцидента Сергей Канев у себя на странице Facebook.

Что известно об инциденте

"В Варшаве зашли в украинский ресторанчик "Пьяная вишня". Стали делать заказ, а бармен и заявил: "Русских не обслуживаем!" Начали убеждать человека, что мы журналисты, всей душой за Украину и сами пострадали от бункерного мошенника, а у ответ - "Русских не обслуживаем!", - жалуется Канев.

Также журналист добавляет, что скандал они не стали поднимать, потому пошли в польский бар. При этом Канев подчеркнул, что ему "обидно" и к посту прикрепил свое фото на фоне заведения.

Отметим, что львовский бренд "Пьяная вишня" стал популярен по всей Украине, а со временем распространился и за границей. Заведения есть в Польше, Венгрии, Молдове и Румынии. В Варшаве поставили на место &quot;хорошего&quot; россиянина, который &quot;всей душой за Украину&quot;: детали инцидента

В Польше отказались обслуживать россиян в заведении "Пьяная вишня" (фото: facebook/Сергей Канев)

О журналисте Каневе известно, что ранее он работал в Центре управления расследованиями. В 2018 году он убегал из РФ, потому что его якобы собирались "обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина". Сейчас Канев пишет статьи для The Insider.

Как реагируют в соцсети на действия заведения

Пост журналиста вызвал волну комментариев у него на странице. Россияне сочувствуют Каневу, что возникла такая ситуация. Одни понимают причины такого поведения со стороны персонала украинского заведения, другие же пытаются обвинять украинцев в неправомерных действиях.

Некоторые даже советуют больше не общаться в Польше на русском языке или выдавать себя за другие национальности.

Что именно пишут люди в комментариях:

  • Приезжай к нам в Грузию. Подписываешь бумагу, что за победу Украины - и нет проблем.
  • Ну, это можно понять. Это нам надолго...
  • Надо было по-английски заказывать. Я дочке говорил не разговаривать на русском, но она сказала, что у Польши у нее не было проблем.
  • Страна (Россия - ред.) - "изгой". Обидно, но - заслуженно.
  • Нас даже в Латвии не обслуживали задолго до 2022 года.
  • Плохо это. Жаль. Мы все теперь как прокаженные.
  • К этому нужно быть готовым. Могло быть и похуже. Легко отделались.

Ранее мы рассказывали о скандале в отеле Одессы, где женщина вызверилась на персонал из-за украинского языка.

Недавно мы сообщали о том, что в Германии кавказец избил украинского военного в одной из гостиниц.

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