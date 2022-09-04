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У Варшаві хулігани напали на українців і білорусів з ксенофобськими образами (відео)

Фото: поліція в Польщі (shutterstock.com)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі на одному з футбольних стадіонів Варшави хулігани грубо ображали громадян України та Білорусі, проганяли з лавок з ксенофобськими вигуками. Поліція вже затримала зловмисників, і тим загрожує за погрози расистського характеру до 5 років позбавлення волі.

Про це 4 вересня передали в Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки на сторінці в Facebook.

Інцидент стався ще минулого тижня на одному з варшавських стадіонів в районі Прага Полуднє.

За інформацією Центру, громадяни Польщі, України та Білорусії регулярно зустрічаються тут, щоб пограти у футбол. Востаннє такому відпочинку завадили місцеві хулігани.

Зазначається, що агресивні молоді люди кричали українцям і білорусам: "Ви в Польщі, ви повинні робити те, що ми, ку**а, хочемо. А не навпаки". Також хулігани забороняли сидіти на лавках на стадіоні, оскільки "це польська лава".

"Приводом для агресивного нападу стало виправдання, що вони заважають дітям грати у футбол. А "діти на першому місці", як зазначає один з хуліганів", - йдеться в повідомленні Центру.

Також повідомляється, що згодом до сварки приєдналася жінка, яка почала розповідати українцям і білорусам, що вони тут "гості", закликаючи "культурно помиритися з хуліганами, "тому, що вони вдома".

Минулої п'ятниці, 1 вересня, постраждалі написали заяву в поліцію та прокуратуру. Того ж дня через 2 години одного з хуліганів затримали, а другого - пізніше того ж вечора.

"За ксенофобські погрози та знущання з людей за національною ознакою винним загрожує покарання до 5 років суворого позбавлення волі. 119 місяців і 257 місяців", - йдеться в публікації.

Відео: у Варшаві хулігани на стадіоні погрожували українцям і білорусам, сипали образами на ґрунті ксенофобії

Раніше повідомлялося, що у Варшаві поліцейські грубо нахамили українцю, який працює кур'єром.

Також ми писали про те, що перед цим, в липні, в Польщі розгорівся гучний скандал через расистську поведінку жінки у Варшаві, яка напала на українку просто на вулиці і жорстоко побила.

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