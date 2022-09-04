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В Варшаве хулиганы напали на украинцев и белорусов с ксенофобскими оскорблениями (видео)

Фото: полиция в Польше (shutterstock.com)
Автор: Владимир Костырин

В Польше на одном из футбольных стадионов Варшавы хулиганы грубо оскорбляли граждан Украины и Беларуси, прогоняли с лавок с ксенофобскими выкриками. Полиция уже задержала злоумышленников, и тем грозит за угрозы расистского характера до 5 лет лишения свободы.

Об этом 4 сентября передали в Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения на странице в Facebook.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе на одном из варшавских стадионов в районе Прага Полудне.

По информации Центра, граждане Польши, Украины и Белоруссии регулярно встречаются тут, чтобы поиграть в футбол. В последний раз такому отдыху помешали местные хулиганы.

Отмечается, что агрессивные молодые люди кричали украинцам и белорусам: "Вы в Польше, вы должны делать то, что мы, ку**а, хотим. А не наоборот". Также хулиганы запрещали сидеть на лавках на стадионе, так как "это польская скамейка".

"Поводом для агрессивного нападения стало оправдание, что они мешают детям играть в футбол. А "дети на первом месте", как отмечает один из хулиганов", - говорится в сообщении Центра.

Также сообщается, что впоследствии к ссоре присоединилась женщина, которая принялась рассказывать украинцам и белорусам, что они здесь "гости", призывая "культурно помириться с хулиганами, "потому что они дома".

В прошлую пятницу, 1 сентября, пострадавшие написали заявление в полицию и прокуратуру. В тот же день через 2 часа одного из хулиганов задержали, а второго - позже в тот же вечер.

"За ксенофобские угрозы и издевательства над людьми по национальному признаку виновным грозит наказание до 5 лет сурового лишения свободы. 119 месяцев и 257 месяцев", - говорится в публикации.

Видео: в Варшаве хулиганы на стадионе угрожали украинцам и белорусам, сыпали оскорблениями на почве ксенофобии

Ранее сообщалось, что в Варшаве полицейские грубо нахамили украинцу, который работает курьером.

Также мы писали о том, что перед этим, в июле, в Польше разгорелся громкий скандал из-за расистского поведения женщины в Варшаве, которая напала на украинку просто на улице и жестоко избила.

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ПольшаВаршавахулиганыксенофобия