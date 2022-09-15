Варили самогон в райвідділах: показали, як жили окупанти у Харківській області

Після того, як ЗСУ героїчно звільнили багато територій Харківської області, правоохоронці побачили зламані меблі, загиджені речі, розбиті приміщення, безлад у кімнатах та навіть самогонний апарат.

За словами голови Нацполіції Ігора Клименка, зазвичай окупанти обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції.

"Скільки сил ми свого часу доклали, щоб привести ці приміщення до ладу. І от повна розруха, розібрані службові авто у дворах. А в одному із райвідділів ми навіть самогонний апарат знайшли. Певно, "другій армії світу" потрібно було поповнювати запаси "хоробрості". Пропаганда вже не справляється", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські показали, що окупанти залишили після себе у Харківській області (t.me/UA_National_Police)

Також Клименко запевнив, що задокументують всі воєнні злочини російських військових для притягнення відповідальності.

Окрім того, місцеві жителі на звільнених територіях забули, що таке безпека. Все тому, що окупанти робили жахливі речі.

До того ж у Харківській області будуть розшукувати колаборантів, які допомагали росіянам.

"Звільнені території наповнені біллю та жахом. Нам якнайшвидше потрібно посилити тут поліцейську присутність та задокументувати всі воєнні злочини окупантів. Звісно, колаборанти теж спокійно спати не можуть", - наголосив Клименко.

Поліцейські показали, що окупанти залишили після себе у Харківській області (t.me/UA_National_Police)