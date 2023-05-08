Вареники с картошкой из теста, в которое вы точно влюбитесь

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 280-320 г

Вода (горячая) - 100 мл

Сливочное или растительное масло - 30 г

Соль - 0,5 ч. л.

Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

Картофель - 500 г

Соль - по вкусу

Сливочное масло - 50 г

Для поджарки:

Бекон или сало - 70-100 г

Лук - 1 шт. (180 г)

Пошаговое приготовление

Добавляем соль и масло в воду, перемешиваем, всыпаем часть муки, добавляем яйцо (при добавлении яйца все делаем очень быстро, чтобы яйцо не сварилось), замешиваем мягкое эластичное тесто. Месим тесто 5 минут, затем оставляем отдыхать на 30 минут.

Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. Добавляем сливочное масло, хорошо разминаем толкушкой до однородности. Даем начинке полностью остыть. В картофель по желанию можно добавить обжаренный лук, сало, грибы и т. д., уменьшив при этом количество картофеля, чтобы общее количество начинки было около 500 граммов.

Для поджарки на холодную сковороду выкладываем бекон или сало и жарим на медленном огне, чтобы вытопить побольше жира. Потом добавляем нарезанный кубиками лук и жарим до золотистости.

Отдохнувшее тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм. При помощи стакана или блюдца вырезаем круги.

Выкладываем 1 ч. л. с горкой начинки по центру заготовки из теста, тщательно скрепляем края теста, формируя вареник.

Выкладываем вареники в кипящую подсоленную воду (на 2 л воды - 1 ч. л. соли) и очень аккуратно размешиваем, чтобы не пристали. После того как они всплывут, варим 3 минуты.

В готовые вареники добавляем поджарку и перемешиваем.