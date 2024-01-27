Ванна-качалка и Цыплячья бомба. Необычные изобретения, которые выглядят как чьи-то шутки

Авианосец изо льда и опилок

В 1942 году Британия терпела потерю за потерей в противостояниях с немецким флотом в Атлантике. Военные действия требовали огромного количества воздушной техники, чтобы обеспечить сопровождение кораблей.

Без этого суда под английским флагом становились лёгкой мишенью немцев. Но самолётов над Атлантическим океаном все время не хватало, так как им было особо негде дозаправляться.

Тогда изобретатель Джеффри Пайк, работавший в оперативном штабе Британии, предложил сделать максимально дешевый авианосец из вещества, называемого пайкерит. Это замороженная смесь на 86 процентов состоит из воды и на 14 процентов - из древесных опилок.

Пайк стремился создать фактически искусственный айсберг, к которому планировалось прикрепить двигатели, установить взлетно-посадочную полосу и базу для самолетов с запасами топлива.

Проект этого авианосца был назван "Хабаккук" (по имени пророка Аввакума) и вызвал энтузиазм и поддержку со стороны премьер-министра Черчилля.

Мощное военное судно начали строить в Канаде. Однако стало ясно, что просто с использованием льда с опилками не обойтись: необходимо укрепить конструкцию сталью. Затраты на арматуру оказались настолько высокими, что проще было просто построить полностью металлический авианосец.

Несмотря на изготовление прототипа, в 1943 году проект был оставлен. В итоге "Хабаккук" превратился в неуправляемый плавучий остров, которому треба требовалось три года, чтобы полностью растаять.

Проект вызвал энтузиазм и поддержку со стороны премьер-министра Черчилля (фото: Wikipedia)

Локомотив на лошадином приводе

Когда в начале XIX века появились первые паровозы, тащившие вагоны по рельсам, они произвели настоящую революцию. Транспортировать грузы и пассажиров стало куда проще и быстрее, да и объемы перевозок значительно увеличились.

Но у паровых локомотивов был очень серьезный недостаток: они требовали много топлива и были дорогие. Эти махины буквально пожирали уголь, который надо было еще добыть, обработать и погрузить в паровоз.

И в 1850 году одному талантливому инженеру Клементе Массерано из города Пинероло в Италии пришла мысль совместить достоинства двух этих видов транспорта и построить локомотив, приводимый в движение мускульной силой лошади. Так появился проект "Импульсория".

Схема работы такова. В локомотиве с колесами и коробкой передач вместо парового котла устанавливается беговая дорожка, которую Массерано назвал "педивелла". На ней размещаются две или сразу четыре лошадиные силы.

Копытные идут по педивелле, крутятся колеса, а поезд едет. Создатели проекта утверждали, что четыре лошади в такой установке будут буксировать тридцать вагонов, причем даже в гору.

Сразу возникает вопрос, почему бы просто не использовать лошадей в упряжи перед вагонами? Здесь существует два важных аспекта.

Во-первых, животные на железнодорожных рельсах могут легко повредить себе ноги, и создание удобных для коней путей на Диком Западе было слишком затратным. Локомотив на колесах, напротив, мог спокойно двигаться по рельсам, и установка лошадей на колеса позволила решить проблему с качеством дороги.

Во-вторых, наличие коробки передач давало машинисту возможность контролировать скорость поезда, не полагаясь на мнение лошадей в этом вопросе.

Животные двигались в комфортном для них темпе, а человек мог регулировать количество энергии, передаваемой от конного привода к колесным осям. Единственное, чего Массерано не предусмотрел, - это как заставить лошадей начать движение.

Прототип "Импульсории" был представлен на Большой выставке в Хрустальном дворце в Лондоне в 1851 году. Лошади разгоняли устройство до 11 км/ч, что было сопоставимо с ранними паровозами, но несколько уступало уже существующим тогда локомотивам. Массерано сохранял энтузиазм и предполагал, что будущие модели "Импульсории" смогут развивать скорость от 24 до 32 км/ч.

Тем не менее, впоследствии усовершенствованные паровозы окончательно обошли лошадей и по скорости, и по тяговой силе.

Локомотив на лошадином приводе (фото: Wikipedia)

Ванна‑качалка

В 1891 году в Англии была придумана ванна-качалка, предназначенная не для обычного развлечения, а для гидротерапии. В те времена такая процедура считалась универсальным методом лечения. Известны случаи, когда душевнобольных людей в викторианскую эпоху подвергали воздействию горячей и холодной воды в надежде восстановить их психическое здоровье.

Ванна-качалка была задумана так, чтобы имитировать посещение моря с настоящими волнами, приписывая этому терапевтический эффект, согласно врачам того времени. Однако, несмотря на обещания в рекламных буклетах, устройство имело серьезный недостаток: оно при использовании разбрызгивало воду.

Улучшенную версию было запатентовано в 1898 году, включая защиту от разбрызгивания - специальное полотно с отверстием для шеи, которое надевалось на ванну, таким образом оставляя только голову вне ванны.

В XX веке гидротерапия потеряла популярность, и ванны-качалки, ранее считавшиеся необычным изобретением, вышли из обихода.

Ванна-качалка (фото: Paleofuture)

Цыплячья бомба

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и завершения Второй мировой войны стало ясно, что ядерное оружие станет главной сдерживающей силой в международных конфликтах.

Страны Запада и СССР стали наращивать атомную мощь, чтобы быть готовыми в случае малейшей угрозы уничтожить противника. О последствиях для планеты старались особо не размышлять. Так началась Холодная война.

Британия стремилась разработать тактическое ядерное оружие, которое сможет удержать Союз от необдуманной агрессии.

Ситуация с доставкой атомных бомб в Великобритании тогда была далеко не идеальной. В связи с этим британские военные приняли решение разместить десяток ядерных мин по всей Северо-Германской низменности с общей мощностью 10 килотонн.

Проект был принят с энтузиазмом, и в 1954 году началась разработка ядерных мин в Форт-Холстеде, графство Кент. Однако британские инженеры вскоре столкнулись с серьезной проблемой. Из-за замерзшей почвы системы управления бомбами выходили из строя, что предотвращало детонацию атомного заряда.

Для решения этой проблемы предложили необычное решение: внутри оболочек мин предполагалось разместить живых цыплят. Они бы получали запасы зерна и воды, а также обеспечивали вентиляцию. Животные, своими телами, должны были поддерживать достаточную температуру, предотвращая переохлаждение электроники и сбои в работе бомб.

Когда в апреле 2004 года документы по проекту "Blue Peacock" были раскрыты, многие считали, что идея атомной бомбы с цыплятами является шуткой в честь Дня смеха. Однако глава Национального архива Великобритании, Том О’Лири, подтвердил в СМИ, что проект "Павлин" был реальным.

В феврале 1958 года проект был закрыт, и единственный прототип "Павлина" был передан в музей.

Цыплячья бомба (фото: Business Insider)

Ткань из молока

Анке Домаске, немецкая модельер, совместно с Бременским институтом волокон разработала ткань QMilch, искусственное волокно, изготовленное из коровьего молока, содержащего белок казеин.

Белок не только используется для производства продуктов питания, но также служит основой для создания специальной краски, биологических клеев, применяемых в медицине, и компонентов для дерматологических мазей.

Однако особенно интересным является факт, что казеин может быть использован для производства текстиля и пластмасс. Технология этого процесса была разработана химиком Антонио Ферретти в Италии в 1935 году. Несмотря на это, до наших дней она не получила широкого распространения из-за своей высокой стоимости.

Однако в 2011 году Анке Домаске возродила производство этой ткани, основав компанию Qmilch GmbH. Это стало актуальным, учитывая статистику, согласно которой в Германии ежегодно утилизируется 1,9 миллиона тонн молока, которое, согласно закону, не может быть продано в супермаркетах из-за прокисания.

Ткань из молока (фото: Qmilch GmbH)