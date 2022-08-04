"Валуєв нервово перевертається в труні": історик з Києва розповів про "утиски" російської мови в Україні
Науковець і письменник з Києва Стефан Машкевич, доктор фізико-математичних та історичних наук, поскаржився на "утиски" російської мови в Україні.
Відповідний пост київського історика в Facebook викликав в мережі обурення і гарячі дискусії.
Так, Машкевич у своїх висновках провів паралелі з Валуєвським циркуляром 1863 року, коли міністр внутрішніх справ Російської імперії наказував зупинити видання значної частини книг, написаних українською.
Зазначимо, що цей документ вважається одним з яскравих проявів шовіністичної політики російського самодержавства, спрямованої на посилення національного, духовного і політичного гноблення українського народу. Одну з сумнозвісних фраз Валуєвського циркуляра - "не було, немає і бути не може" - вважають красномовним маркером.
І ось доктор історичних наук Машкевич зараз раптово угледів утиски в Україні в дусі "валуєвських" стосовно російської мови. Зокрема, він став розповідати, що в нинішній час в Україні забороняють російською: освіту, екскурсії, фільми, вистави, пресу, наукові статті, сервіс тощо.
"Петро Олександрович Валуєв на Тихвинському кладовищі в Санкт-Петербурзі нервово перевертається в труні та тремтячим голосом запитує: "А що, так можна було?"" - пише краєзнавець та історик.
При цьому Машкевич у своїй публікації чомусь нічого не згадав про російську масштабну військову агресію проти України, про заперечення Москвою всього українського в принципі та насильницькі спроби насаджень так званого "русского мира". Про це та інше автору поста нагадали користувачі мережі в обурених коментарях.
Сам же Машкевич також включався в дискусії, відповідаючи на критику, і "банив" деяких опонентів.
Фото: скрін коментарів facebook.com/stefan.mashkevich
Раніше в липні повідомлялося, що викладач Київського Політехнічного інституту просував "русский мир" і називав українську мову "сухою та убогою". Пізніше з'ясувалося, що у виші скандальний українофоб уже не працює.
А також перед цим ми писали, що у Львові дівчині відмовили в роботі через відмову перейти на російську мову.