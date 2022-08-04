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"Валуєв нервово перевертається в труні": історик з Києва розповів про "утиски" російської мови в Україні

Новость на русском →
Київ, Четвер 04 серпня 2022 22:56
"Валуєв нервово перевертається в труні": історик з Києва розповів про "утиски" російської мови в Україні Фото: Стефан Машкевич, письменник і науковець з Києва (facebook.com/stefan.mashkevich
Автор: Володимир Костирін

Науковець і письменник з Києва Стефан Машкевич, доктор фізико-математичних та історичних наук, поскаржився на "утиски" російської мови в Україні.

Відповідний пост київського історика в Facebook викликав в мережі обурення і гарячі дискусії.

Так, Машкевич у своїх висновках провів паралелі з Валуєвським циркуляром 1863 року, коли міністр внутрішніх справ Російської імперії наказував зупинити видання значної частини книг, написаних українською.

Зазначимо, що цей документ вважається одним з яскравих проявів шовіністичної політики російського самодержавства, спрямованої на посилення національного, духовного і політичного гноблення українського народу. Одну з сумнозвісних фраз Валуєвського циркуляра - "не було, немає і бути не може" - вважають красномовним маркером.

І ось доктор історичних наук Машкевич зараз раптово угледів утиски в Україні в дусі "валуєвських" стосовно російської мови. Зокрема, він став розповідати, що в нинішній час в Україні забороняють російською: освіту, екскурсії, фільми, вистави, пресу, наукові статті, сервіс тощо.

"Петро Олександрович Валуєв на Тихвинському кладовищі в Санкт-Петербурзі нервово перевертається в труні та тремтячим голосом запитує: "А що, так можна було?"" - пише краєзнавець та історик.

При цьому Машкевич у своїй публікації чомусь нічого не згадав про російську масштабну військову агресію проти України, про заперечення Москвою всього українського в принципі та насильницькі спроби насаджень так званого "русского мира". Про це та інше автору поста нагадали користувачі мережі в обурених коментарях.

Сам же Машкевич також включався в дискусії, відповідаючи на критику, і "банив" деяких опонентів.

&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні&quot;Валуєв нервово перевертається в труні&quot;: історик з Києва розповів про &quot;утиски&quot; російської мови в Україні

Фото: скрін коментарів facebook.com/stefan.mashkevich

Раніше в липні повідомлялося, що викладач Київського Політехнічного інституту просував "русский мир" і називав українську мову "сухою та убогою". Пізніше з'ясувалося, що у виші скандальний українофоб уже не працює.

А також перед цим ми писали, що у Львові дівчині відмовили в роботі через відмову перейти на російську мову.

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