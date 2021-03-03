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Вакцинуйтеся або готуйте гроші на лікування: мер Миколаєва звернувся до українців

Автор: Людмила Жукова

Люди, які відмовляються від щеплення від коронавірусу, потім будуть лікуватися своїм коштом і викладати за це від 5 до 10 тисяч гривень.

Таку думку озвучив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своєму відео зверненні до українців на своїй Facebook-сторінці.

Також Сенкевич заявив, що зробить щеплення індійською вакциною Covishield, як тільки це буде можливим. За його словами, ця вакцина абсолютно безпечна та ефективна.

Мер Миколаєва зазначив, що зараз всіх пацієнтів лікують за бюджетні гроші, але незабаром такий стан речей може змінитися.

"Мені здається, що ті, хто відмовиться від щеплення, будуть лікуватися за свої гроші. А це 5 - 10 гривень в день. Так що або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування, - заявив Сенкевич.

Мер Миколаєва радить прямо зараз записатися в електронну чергу і незабаром отримати свою щеплення.

В коментарях українці написали, що примушувати до вакцинації - це незаконно.

  • А взагалі мер Миколаєва не розуміє, що це не його право - позбавляти людей медичної допомоги? Право, яке зафіксоване в Конституції України?
  • Дядьку, а ви в курсі, що змушувати людей лікуватися від ковіду за свій рахунок незаконно?
  • Товариш мер трохи забув - що незважаючи на те, що все вже забили, за законом медицина у нас безкоштовна.

Як ми писали раніше, Зеленський зробив щеплення від COVID-19 і показав відео.

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