Вакцинируйтесь или готовьте деньги на лечение: мэр Николаева обратился к украинцам

Также Сенкевич заявил, что сделает прививку индийской вакциной Covishield, как только это будет возможным. По его словам, эта вакцина абсолютно безопасная и эффективная.

Мэр Николаева отметил, что сейчас всех пациентов лечат за бюджетные деньги, но вскоре такое положение вещей может измениться.

"Мне кажется, что те, кто откажется от прививки, будут лечиться за свои деньги. А это 5 - 10 гривен в день. Так что или вакцинируйтесь, или готовьте деньги на лечение, - заявил Сенкевич.

Мэр Николаева советует прямо сейчас записаться в электронную очередь и вскоре получить свою прививку.

Posted by Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва on Tuesday, March 2, 2021

В комментариях украинцы написали, что принуждать к вакцинации - это незаконно.