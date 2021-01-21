Лікар розповіла, як прийти до тями після перенесеного коронавірусу

Лікар розповіла, як відновитися після COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні нікуди не зник і продовжує інфікувати людей. Деякі переносять його в легкій формі, але багато випадків і важкого перебігу хвороби. Після інфекції дуже важливо не "залежуватися" і намагатися рухатися, всупереч слабкості та втомі. Так відновлення пройде швидше.

Про це повідомила в інтерв'ю "Фактам" лікар-пульмонолог вищої категорії, завідуюча центром пульмонології, алергології та клінічної імунології клініки "Феофанія" Світлана Гук.

"У пацієнтів, що хворіли важко, але без ускладнень, виникає неймовірна слабкість: фізична і моральна, аж до депресії. Потрібно, щоб близькі та друзі "шевелили" видужуючу людину, у якої велике бажання лягти на бік, сховатися під ковдрою і чекати, коли прийде здоров'я", - повідомила медик.

Від слабкості лікар все-таки рекомендує здійснювати легкі прогулянки.

"На жаль, таблеток від неї немає. Однозначно треба розганяти кров — просто ходити гуляти. Коли працюють м'язи ніг, то й голова приходить в порядок", - розповіла Світлана.

За словами доктора, треба себе змушувати рухатися хоча б по квартирі.

"Не маєте сил прогулятися по парку – походіть по кімнаті, постійте на балконі, помахайте руками. Організм відгукнеться – з кожним днем буде все легше", – підкреслила лікар.

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