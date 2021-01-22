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Вакцинировать от коронавируса нужно не всех: врач назвала важные причины

Пятница 22 января 2021 08:33
Вакцинировать от коронавируса нужно не всех: врач назвала важные причины
Врач назавала категории, которым не нужна вакцинация от COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус продолжает бушевать в Украине и мире. Многие страны уже начали вакцинацию от коронавируса. Однако есть категория людей, которым прививки не нужны, и в первую очередь это касается тех, у кого уже выработались антитела.

Как объяснила врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24", не всех подряд нужно вакцинировать от коронавируса и объяснила почему.

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - пояснила специалист.

Она добавила, что для таких людей вакцинация может обернуться различными проблемами со здоровьем.

"Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - рассказала Голубовская.

Стоит отметить, что антителозависимое усиление инфекции – это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки организма и вирусную репликацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач сделала важное заявление об антибиотиках во время коронавируса.

А также рассказывали о том, как быстро восстановиться пациентам после коронавируса.

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Новости Украины Жизнь ВакцинаОльга Голубовскаявакцина от коронавирусаКоронавирус

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