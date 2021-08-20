Вакцинація від коронавірусу і рак: що потрібно знати пацієнтам

Людям з хронічними захворюваннями потрібно обов'язково вакцинуватися від коронавірусу. І більшість таких хвороб не є протипоказанням до вакцинації. Більш того, у людей з хронічними захворюваннями існує ризик перенести COVID-19 в більш важкій формі.

Однак є певні обмеження у людей з хронічними захворюваннями, зокрема - з онкологією. Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

Медики відзначають, що вакцинуватися обов'язково потрібно людям з такими захворюваннями:

Бронхіальна астма

Серцево-судинні захворювання

Діабет

Аутоімунні захворювання

Відповідь на вакцину може бути дещо слабкіша, але щеплення робити потрібно обов'язково, оскільки COVID-19 може виявитися для них смертельним.

Важливо! Щеплення від коронавірусу таким пацієнтам потрібно робити за два тижні до початку імуносупресивної терапії.

Вакцинація та онкологія

Люди з онкологічними захворюваннями набагато важче переносять коронавірус, тому їм вакцинуватися теж потрібно обов'язково. Варто пам'ятати про те, що під щеплення під час курсу імуносупресивної терапії може не мати потрібного ефекту.

Основні рекомендації щодо вакцинації онкохворих:

При проведенні трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин – вакцинацію можна проводити через три місяці

При інтенсивній хімієтерапії - після оновлення абсолютної кількості нейтрофілів

При хірургічному втручанні - за 48 годин до операції або через 14 днів після

У всіх інших ситуаціях – вакцинацію можна проводити в будь-який час

Перед вакцинацією потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем і обговорити відповідний час. Для онкохворих в Україні дозволені всі види вакцин.

Вакцинація та ВІЛ

Вакцини від коронавірусу не можуть викликати захворювання навіть на тлі імунодефіциту у пацієнтів з ВІЛ, оскільки вони не є живими та повноцінними вірусами.

Щеплення рекомендується робити пацієнтам з ВІЛ, але обов'язково-після консультації з лікарями.

Вакцинація і серйозні порушення згортання крові

Пацієнтам з такими захворюваннями рекомендується робити вакцинацію від коронавірусу, але і використовувати більш тонку голку (розмір 23g або менше). Після введення вакцини потрібно натиснути на місце введення (без тертя) і потримати не менше 2 хвилин. Пацієнта і його сім'ю зобов'язані проінформувати про ризик виникнення гематоми від ін'єкції.