Повністю вакциновані можуть поширювати штам "Дельта", - дослідження

Британські вчені оцінили ризики поширення штаму "Дельта" серед вакцинованих. Так, після повної імунізації люди можуть переносити таку ж саму кількість вірусних частинок, що і не щеплені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Разом з тим дослідження, що проводилося Оксфордським університетом, Міністерством охорони здоров'я Великобританії та Національною статистичною службою, засвідчує, що ризик зараження серед вакцинованих все ж знижується.

"Ми ще не знаємо, скільки випадків передачі може статися від людей, що заразилися COVID-19 після вакцинації - наприклад, у них може бути високий рівень вірусу протягом більш короткого проміжку часу", - йдеться в повідомленні.

Однак вчені зазначають, через те, що вакциновані можуть мати високий рівень вмісту вірусу, вказує на те, що люди не настільки сильно захищені від штаму "Дельта", як вони припускали.

Крім цього в Оксфордському університеті додають, що щеплені від COVID-19 все ще можуть заражати інших осіб, і в результаті домогтися колективного імунітету в суспільстві стає ще більш складно.