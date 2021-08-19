ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повністю вакциновані можуть поширювати штам "Дельта", - дослідження

Новость на русском →
Лондон, Четвер 19 серпня 2021 14:27
Повністю вакциновані можуть поширювати штам "Дельта", - дослідження Фото: повністю вакциновані можуть поширювати штам "Дельта", - дослідження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Британські вчені оцінили ризики поширення штаму "Дельта" серед вакцинованих. Так, після повної імунізації люди можуть переносити таку ж саму кількість вірусних частинок, що і не щеплені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Разом з тим дослідження, що проводилося Оксфордським університетом, Міністерством охорони здоров'я Великобританії та Національною статистичною службою, засвідчує, що ризик зараження серед вакцинованих все ж знижується.

"Ми ще не знаємо, скільки випадків передачі може статися від людей, що заразилися COVID-19 після вакцинації - наприклад, у них може бути високий рівень вірусу протягом більш короткого проміжку часу", - йдеться в повідомленні.

Однак вчені зазначають, через те, що вакциновані можуть мати високий рівень вмісту вірусу, вказує на те, що люди не настільки сильно захищені від штаму "Дельта", як вони припускали.

Крім цього в Оксфордському університеті додають, що щеплені від COVID-19 все ще можуть заражати інших осіб, і в результаті домогтися колективного імунітету в суспільстві стає ще більш складно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу Коронавірус "Дельта"
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну