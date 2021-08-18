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У Києві з'являться автобуси вакцинації: маршрути і графік роботи

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Київ, Середа 18 серпня 2021 20:02
У Києві з'являться автобуси вакцинації: маршрути і графік роботи Фото: у Києві з'являться автобуси вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві з 19 по 24 серпня щеплення від коронавірусу можна буде зробити в спеціально обладнаних автобусах. Мобільні пункти вакцинації курсуватимуть столицею за певним графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентину Гінзбург.

У цих мобільних пунктах вакцинації щеплення від коронавірусу може зробити будь-який громадянин України або особи, які мають постійну посвідку на проживання. Попередній запис не потрібен. При собі потрібно мати документи: паспорт, ІПН і мобільний телефон.

"Сподіваємося таким чином залучити до вакцинації в першу чергу літніх людей, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематично, ніж до ринку або продуктового ярмарку", - зазначила Гінзбург.

Курсування автобусів вакцинації в Києві відбуватиметься за наступним графіком та локаціями:

У Києві з'являться автобуси вакцинації: маршрути і графік роботи

Графік роботи прищепних автобусів і наметів на основних ринках Києва:

У Києві з'являться автобуси вакцинації: маршрути і графік роботи

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КМДА Київ Коронавірус Вакцинація
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