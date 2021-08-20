Вакцинация от коронавируса и рак: что нужно знать пациентам

Людям с хроническими заболеваниями нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. И большинство таких болезней не являются противопоказанием к вакцинации. Более того, у людей с хроническими заболеваниями существует риск перенести COVID-19 в более тяжелой форме.

Однако есть определенные ограничения у людей с хроническими заболеваниями, в частности – с онкологией. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Медики отмечают, что вакцинироваться обязательно нужно людям с такими заболеваниями:

Бронхиальная астма

Сердечно-сосудистые заболевания

Диабет

Аутоиммунные заболевания

Ответ на вакцину может быть несколько слабее, но прививку делать нужно обязательно, так как COVID-19 может оказаться для них смертельным.

Важно! Прививку от коронавируса таким пациентам нужно делать за две недели до начала иммуносупрессивной терапии.

Вакцинация и онкология

Люди с онкологическими заболеваниями намного тяжелее переносят коронавирус, поэтому им вакцинироваться тоже нужно обязательно. Стоит помнить о том, что во прививка во время курса иммуносупрессивной терапии может не иметь нужного эффекта.

Основные рекомендации по вакцинации онкобольных:

При проведении трансплантации гемопоэтических стволовых клеток – вакцинацию можно проводить через три месяца

При интенсивной химиотерапии – после обновления абсолютного количества нейтрофилов

При хирургическом вмешательстве – за 48 часов до операции или через 14 дней после

Во всех остальных ситуациях – вакцинацию можно проводить в любое время

Перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом и обсудить подходящее время. Для онкобольных в Украине разрешены все виды вакцин.

Вакцинация и ВИЧ

Вакцины от коронавируса не могут вызвать заболевания даже на фоне иммунодефицита у пациентов с ВИЧ, так как они не являются живыми и полноценными вирусами.

Прививку рекомендуется делать пациентам с ВИЧ, но обязательно – после консультации с врачами.

Вакцинация и серьезные нарушения свертываемости крови

Пациентам с такими заболеваниями рекомендуется делать вакцинацию от коронавируса, но и использовать более тонкую иглу (размер 23G или меньше). После введения вакцины нужно нажать на место введения (без трения) и подержать не менее 2 минут. Пациента и его семью обязаны проинформировать о риске возникновения гематомы от инъекции.