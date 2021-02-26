Вакцинація від коронавірусу: стало відомо про перші скарги

Загалом з початку кампанії по вакцинації CoviShield від індійського виробника скарги були виявлені у семи осіб. Дозу вакцини вже отримали 1 179 осіб.

За словами Ляшка, одне повідомлення надійшло з Чернігівської області та шість - з Черкаської. Усі вони - несерйозні, і випадки відстежуються.

До слова, саме Черкаська область стала першим регіоном, де 24 лютого розпочали кампанію з імунізації українців.

Серед щеплених станом на 25 лютого 792 чоловіків та 387 жінок. Найбільше щеплень за минулу добу проведено в Черкаській, Тернопільській областях та Києві.

Зазначимо, що вакцинація в Україні проходитиме в п'ять етапів

Першими щеплення отримають медпрацівники і персонал, який надає допомогу ковідним хворим. На другому етапі - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників). За ними - люди з високим ризиком інфікування і ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх установах. Наступний етап - люди у віці від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями. Завершальний етап - всі інші категорії населення.

Нагадаємо, що 23 лютого Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу - 500 тисяч доз - розробки англо-шведської компанії AstraZeneca, яку виготовляє індійський виробник препаратів Serum Institute. Препарат на території Індії випускається під торговою назвою CoviShield.