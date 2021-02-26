Вакцинация от коронавируса: стало известно о первых жалобах

После начала вакцинации от коронавирус в Украине 24 февраля з'появились первые жалобы на неблагоприятные события после иммунизации. Всего в стране провели вакцинацию уже более тысячи человек.
О ходе вакцинации от COVID-19 рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Всего с начала кампании по вакцинации CoviShield от индийского производителя жалобы были выявлены у семи человек. Дозу вакцины уже получили 1 тысяча 338 человек.
По словам Ляшко, одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть - из Черкасской. Все они - несерьезные, и случаи отслеживаются.
К слову, именно Черкасская область стала первым регионом, где 24 февраля начали кампанию по иммунизации украинцев.
Среди привитых по состоянию на 25 февраля 792 мужчин и 387 женщин. Больше всего прививок за минувшие сутки проведено в Черкасской, Тернопольской областях и Киеве.
Отметим, что вакцинация в Украине будет проходить в пять этапов
Напомним, что 23 февраля Украина получила первую партию вакцины от коронавируса - 500 тысяч доз - разработки англо-шведской компании AstraZeneca, которую производит индийский производитель препаратов Serum Institute. Препарат на территории Индии выпускается под торговым названием CoviShield.
Ранее мы писали, кого первого вакцинировали от коронавируса в Украине 24 февраля.
Также в Православной церкви Украины выразили свою позицию относительно вакцинации от коронавируса.