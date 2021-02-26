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Вакцинация от коронавируса: стало известно о первых жалобах

Автор: Светлана Мащенко

После начала вакцинации от коронавирус в Украине 24 февраля з'появились первые жалобы на неблагоприятные события после иммунизации. Всего в стране провели вакцинацию уже более тысячи человек.

О ходе вакцинации от COVID-19 рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Всего с начала кампании по вакцинации CoviShield от индийского производителя жалобы были выявлены у семи человек. Дозу вакцины уже получили 1 тысяча 338 человек.

По словам Ляшко, одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть - из Черкасской. Все они - несерьезные, и случаи отслеживаются.

К слову, именно Черкасская область стала первым регионом, где 24 февраля начали кампанию по иммунизации украинцев.

Среди привитых по состоянию на 25 февраля 792 мужчин и 387 женщин. Больше всего прививок за минувшие сутки проведено в Черкасской, Тернопольской областях и Киеве.

Отметим, что вакцинация в Украине будет проходить в пять этапов

  1. Первыми прививки получат медработники и персонал, который оказывает помощь ковидным больным.
  2. На втором этапе - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники).
  3. За ними - люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях.
  4. Следующий этап - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями.
  5. Заключительный этап - все остальные категории населения.

Напомним, что 23 февраля Украина получила первую партию вакцины от коронавируса - 500 тысяч доз - разработки англо-шведской компании AstraZeneca, которую производит индийский производитель препаратов Serum Institute. Препарат на территории Индии выпускается под торговым названием CoviShield.

Ранее мы писали, кого первого вакцинировали от коронавируса в Украине 24 февраля.

Также в Православной церкви Украины выразили свою позицию относительно вакцинации от коронавируса.

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