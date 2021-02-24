Що говорить Православна церква України про вакцинацію. Відповідь здивує

Вакцинація від коронавірусу в Україні викликає останнім часом все більше суперечок. Одні люди "за" щеплення, інші - "проти". При чому, противники вакцинації часто посилаються на те, що "церква забороняє". Але чи це дійсно так?

Відповідь на це питання з'явилася на сторінці Православної церкви України у Facebook .

Вакцинуватися чи ні?

У ПЦУ зауважили, що свою позицію щодо щеплень священослужителі озвучили ще до початку пандемії COVID-19, чітко наголосивши на тому, що "у Православної церкви України немає жодних заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри".

Водночас, ПЦУ не буде примушувати будь-кого до вакцинації.

"Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров‘я та інші важливі фактори", - йдеться у повідомленні.

Це позиція лише ПЦУ?

Виявляється - ні. Така позиція щодо вакцинування відповідає загальному вченню церкви щодо лікування - закликаючи вірних дбати про здоров’я, церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування. При цьому не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами.

Відтак цілком очевидно, що церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення, кажуть у ПЦУ. Все тому, що це - зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави.

Що ж робити вірянам?

У ПЦУ наголошують: кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі "за" і "проти". При цьому кожен християнин має свідомо ставитися до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що "людське життя є дар Божий та має велику цінність".

В той же час кожен має пам'ятати, що питання вакцинації не є виключно особистим - воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх.

Позиція ПЦУ щодо вакцинації від коронавірусу (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)