ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцина Pfizer викликає безпліддя: у МОЗ зробили заяву

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 11:27
Вакцина Pfizer викликає безпліддя: у МОЗ зробили заяву Вакцинації в Україні заважають міфи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У мережі набирає популярність фейк про те, що вакцина Pfizer викликає безпліддя. Така інформація, метою якої є зниження кількості вакцинованих, часто є результатом популяризації так званих конспірологічних теорій. В Україні на тлі "антивакцинних" настроїв зробити ін'єкцію антитіл готово менше половини людей. У боротьбі з фейками МОЗ України вирішив розвінчати черговий міф про вакцинацію.

Спростування нового міфу опубліковано в офіційному каналі МОЗ України в Telegram.

У МОЗ зазначають, що в цілях поліпшення показників вакцинації в міністерстві почали боротися з фейками.

"МОЗ нагадує, що вакцинація - найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19. Для запобігання поширенню неправдивої інформації ми зібрали найпоширеніші фейки на тему імунізації", - йдеться в повідомленні.

Сьогоднішньою темою для спростування стала думка про те, що вакцина Pfizer викликає безпліддя.

"Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/ BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, своєю чергою, призведе до безплідності у жінок", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві стверджують, що якби заява була істиною, то всі перехворілі на коронавірус жінки не змогли б мати дітей.

"Насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - наголошують у МОЗ.

Вакцина Pfizer викликає безпліддя: у МОЗ зробили заяву

Вакцина Pfizer викликає безпліддя - спростування МОЗ (інфографіка: t.me/mozofficial)

Нагадаємо, що раніше лікар назвав головну проблему вакцинації в Україні. На його думку, щеплення не зможуть допомогти українцям.

До цього ми писали, що в МОЗ назвали групи громадян, які не можуть записуватися на вакцинацію. Перевірте себе в списку!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Мінстерство охорони здоров'я України фейк вакцинація вакцина від коронавірусу
LITE
Масляна на порозі: рецепт незвичайних млинців від Євгена Клопотенко
Масляна на порозі: рецепт незвичайних млинців від Євгена Клопотенко