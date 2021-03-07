Вакцина Pfizer викликає безпліддя: у МОЗ зробили заяву

У мережі набирає популярність фейк про те, що вакцина Pfizer викликає безпліддя. Така інформація, метою якої є зниження кількості вакцинованих, часто є результатом популяризації так званих конспірологічних теорій. В Україні на тлі "антивакцинних" настроїв зробити ін'єкцію антитіл готово менше половини людей. У боротьбі з фейками МОЗ України вирішив розвінчати черговий міф про вакцинацію.

У МОЗ зазначають, що в цілях поліпшення показників вакцинації в міністерстві почали боротися з фейками.

"МОЗ нагадує, що вакцинація - найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19. Для запобігання поширенню неправдивої інформації ми зібрали найпоширеніші фейки на тему імунізації", - йдеться в повідомленні.

Сьогоднішньою темою для спростування стала думка про те, що вакцина Pfizer викликає безпліддя.

"Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/ BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, своєю чергою, призведе до безплідності у жінок", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві стверджують, що якби заява була істиною, то всі перехворілі на коронавірус жінки не змогли б мати дітей.

"Насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - наголошують у МОЗ.

Вакцина Pfizer викликає безпліддя - спростування МОЗ (інфографіка: t.me/mozofficial)