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Люди хворіють і вмирають: імунолог назвав головну проблему вакцинації

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 20:03
Люди хворіють і вмирають: імунолог назвав головну проблему вакцинації Вакцинація в Україні (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Вакцинація в Україні йде крихітними кроками: за 10 днів щеплення отримали лише 16 тисяч громадян. При цьому нормальні показники на добу – близько 50-100 тисяч ін'єкцій, щоб вакцинація була ефективною. Таку думку висловив лікар-імунолог Андрій Волянський.

Про це медик заявив в ефірі телеканалу "Україна".

На думку фахівця, вакцинація, проведена такими темпами, як в Україні, навряд чи буде ефективною проти появи нових штамів коронавірусу.

"Вакцинація буде ефективною, якщо вдасться в найближчі місяць-два хоча б 10% населення вакцинувати хоча б один раз. Вже виникають великі сумніви, що це можливо. Тому що загальна кількість 16 тис. вакцинованих за перші 10 днів – це не просто мало, це сверхмало. В цей час люди хворіють і вмирають", – сказав лікар.

Також експерт зазначає, що Україна швидше дочекається появи колективного імунітету, ніж штучного.

"Високий ризик того, що ми придбаємо раніше природний колективний захист, а не штучний завдяки вакцинації", – сказав Волянський.

Раніше повідомлялося, що МОЗ України спростував міфи про вакцинацію від COVID-19 і детально пояснив, чому таким фейкам вірити не можна.

До цього ми писали, що в МОЗ назвали групи громадян, які можуть не записуватися на вакцинацію. Перевірте себе в списку!

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