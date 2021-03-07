Вакцина Pfizer вызывает бесплодие: в Минздраве сделали заявление

В сети набирает популярность фейк о том, что вакцина Pfizer вызывает бесплодие. Такая информация, целью которой является снижение количества вакцинировавшихся, часто является результатом популяризации так называемых конспирологических теорий. В Украине на фоне "антипрививочных" настроений сделать инъекцию вакцины готово меньше половины людей. В борьбе с фейками Минздрав Украины решил развенчать очередной миф о вакцинации.

В Минздраве отмечают, что в целях улучшения показателей вакцинации в министерстве начали бороться с фейками.

"Минздрав напоминает, что вакцинация - самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19. Для предотвращения распространения ложной информации мы собрали самые распространенные фейки на тему иммунизации", - говорится в сообщении.

Сегодняшней темой для опровержения стало мнение о том, что вакцина Pfizer вызывает бесплодие.

"Распространяется утверждение, что якобы вакцина Pfizer/ BioNTech научит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин", - говорится в сообщении.

В министерстве утверждают, что если бы заявление было истиной, то все переболевшие коронавирусом женщины не смогли бы иметь детей.

"На самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания COVID-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, перенесших COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда", - подчеркивают в Минздраве.

Вакцина Pfizer вызывает бесплодие - опровержение Минздрава (инфографика: t.me/mozofficial)