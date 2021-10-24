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Хто найчастіше помирає від коронавірусу: відомо, хто в зоні ризику

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Неділя 24 жовтня 2021 08:48
Хто найчастіше помирає від коронавірусу: відомо, хто в зоні ризику Хто найчастіше помирає від коронавірусу (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вакцинація від коронавірусу знизила смертність серед літніх людей. Однак, дорослі люди середнього віку стали помирати частіше.

Фахівці кажуть, що низькі показники смертності в людей похилого віку свідчать про те, що вакцини допомагають зупинити серйозні захворювання, - пише Daily Mail.

Як змінився вік смертей

Так, рівень смертності серед людей у ​​віці від 65 до 85 у вересня 2021 року був на 0,66% нижчим, ніж за 10 років до пандемії.

Однак, у людей, віком від 85 років цей показник ще кращий – на 1,7% нижче середнього за період із 2011 по 2020 рік.

Вчені розповідають, що рівень смертності людей старше 65 років в Англії та Уельсі опустився нижче рівня перед пандемією. Все завдяки успіху впровадження вакцинації від коронавірусу.

Хто частіше помирає від коронавірусу

Зазначається, що кількість дорослих, а саме середнього віку – від 45 до 64 роки – помирають на 7,5% частіше, ніж зазвичай.

Все через те, що стрибок смертності, який був під час другої хвилі, компенсовано. Оскільки люди старше 65 років пережили пік, а зараз захищені та були вакциновані насамперед.

За словами голови комітету з прогнозування смертності Інституту та факультету Актуарів в Великій Британії Кобуа Дейніла, щеплення найбільш вразливих на початку пандемії, врятувала більше життів у цілому. Також це зменшило навантаження на Національну службу охорони здоров'я.

Раніше ми повідомляли, кому доведеться пройти ревакцинацію від COVID.

Також ми писали, що лікар назвав симптоми нової мутації вірусу штаму "Дельта".

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