Вакцина AstraZeneca викликає тромбоз: лікар назвав причину, і як цьому запобігти

Так, випадки тромбозу після введення вакцини AstraZeneca були виявлені в Європі у ряду жінок віком до 60-ти років. Ускладнення у них виникли протягом двох тижнів після щеплення.

В Європейському союзі лікарських засобів (ЕМА) ініціювали розслідування і опублікували звіт.

"EMA знаходить можливий зв'язок з дуже рідкими випадками незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів. Зараз більшість повідомлених випадків мали місце у жінок віком до 60 років протягом 2 тижнів після вакцинації", - йдеться в заяві.

Імунолог Федір Лапій каже, що серед факторів ризику виникнення подібних тромбозів - прийом оральних контрацептивів.

Поки що науковці продовжують досліджувати цей взаємозв'язок, але факт тромбозу, як одного з основних ускладнень від коронавірусу, є доведеним.

Ускладнення, за словами ізраїльського лікаря Бориса Бриля, можуть бути і після вакцинації препаратом Pfizer. В основному - це біль у м'язах і головний біль.

"234 скарги на болі в м'язах, 203 скарги на головний біль. 144 скарги на слабкість і втома, 32 скарги на нудоту, 23 скарги на висипання, 7 осіб повідомили про падіння в непритомність, 6 скарг на тимчасовий параліч лицьового нерва", - розповідає лікар про випадки ускладнень після вакцинації Pfizer в Ізраїлі.

При цьому, лікарі одноголосно твердять, що випадки побічних ефектів дуже рідкісні, а ризик захворіти на коронавірус та отримати ускладнення набагато вище.

Відео: Вакцина AstraZeneca викликає тромбоз у жінок (ТСН)