Компанія AstraZeneca досліджує причини тромбозу після COVID-вакцинації

Компанія AstraZeneca працює над встановленням причин тромбоутворення після вакцинації її препаратом від коронавірусу. У компанії також підкреслили, що мова йде про дуже рідкісних випадках.

"AstraZeneca активно співпрацює з регуляторами над внесенням змін в опис препарату і вже працює над розумінням окремих випадків, епідеміології та можливих механізмів, які пояснюють ці виключно рідкісні випадки", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що Агентство по регулюванню лікарських речовин і медичних виробів Британії (MHRA) і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) "завершили оцінку вкрай рідкісних випадків тромбозів у понад 34 млн осіб, вакцинованих препаратом AstraZeneca від COVID-19 у Великобританії і ЄС".

Наголошується, що регулятори запросили оновлення етикеток на вакцинах в Британії та Євросоюзі.

За інформацією AstraZeneca, вони не виявили факторів ризику, таких як вік або стать, або певної причини "цих надзвичайно рідкісних подій".

Проте, пояснили в компанії, регулятори прийшли до висновку про можливу зв'язку рідкісних випадків утворення тромбів з вакциною і попросили включити їх в список "вкрай рідкісних потенційних побічних ефектів".