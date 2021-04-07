ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Компанія AstraZeneca досліджує причини тромбозу після COVID-вакцинації

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 22:01
Компанія AstraZeneca досліджує причини тромбозу після COVID-вакцинації Фото: AstraZeneca вивчає причини тромбозу після вакцинації (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Компанія AstraZeneca працює над встановленням причин тромбоутворення після вакцинації її препаратом від коронавірусу. У компанії також підкреслили, що мова йде про дуже рідкісних випадках.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"AstraZeneca активно співпрацює з регуляторами над внесенням змін в опис препарату і вже працює над розумінням окремих випадків, епідеміології та можливих механізмів, які пояснюють ці виключно рідкісні випадки", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що Агентство по регулюванню лікарських речовин і медичних виробів Британії (MHRA) і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) "завершили оцінку вкрай рідкісних випадків тромбозів у понад 34 млн осіб, вакцинованих препаратом AstraZeneca від COVID-19 у Великобританії і ЄС".

Наголошується, що регулятори запросили оновлення етикеток на вакцинах в Британії та Євросоюзі.

За інформацією AstraZeneca, вони не виявили факторів ризику, таких як вік або стать, або певної причини "цих надзвичайно рідкісних подій".

Проте, пояснили в компанії, регулятори прийшли до висновку про можливу зв'язку рідкісних випадків утворення тромбів з вакциною і попросили включити їх в список "вкрай рідкісних потенційних побічних ефектів".

Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявила можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

Крім того, у ВООЗ заявили, що зв'язок між використанням вакцини компанії AstraZeneca і появою тромбів імовірна, проте поки не підтверджена.

Додамо, що комітет з вакцинації Великобританії рекомендував не використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина від коронавірусу вакцинація Коронавірус
NEWS
В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну