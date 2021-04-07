Компанія AstraZeneca досліджує причини тромбозу після COVID-вакцинації
Компанія AstraZeneca працює над встановленням причин тромбоутворення після вакцинації її препаратом від коронавірусу. У компанії також підкреслили, що мова йде про дуже рідкісних випадках.
"AstraZeneca активно співпрацює з регуляторами над внесенням змін в опис препарату і вже працює над розумінням окремих випадків, епідеміології та можливих механізмів, які пояснюють ці виключно рідкісні випадки", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що Агентство по регулюванню лікарських речовин і медичних виробів Британії (MHRA) і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) "завершили оцінку вкрай рідкісних випадків тромбозів у понад 34 млн осіб, вакцинованих препаратом AstraZeneca від COVID-19 у Великобританії і ЄС".
Наголошується, що регулятори запросили оновлення етикеток на вакцинах в Британії та Євросоюзі.
За інформацією AstraZeneca, вони не виявили факторів ризику, таких як вік або стать, або певної причини "цих надзвичайно рідкісних подій".
Проте, пояснили в компанії, регулятори прийшли до висновку про можливу зв'язку рідкісних випадків утворення тромбів з вакциною і попросили включити їх в список "вкрай рідкісних потенційних побічних ефектів".
Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявила можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.
Крім того, у ВООЗ заявили, що зв'язок між використанням вакцини компанії AstraZeneca і появою тромбів імовірна, проте поки не підтверджена.
Додамо, що комітет з вакцинації Великобританії рекомендував не використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років.