Вакцина AstraZeneca вызывает тромбоз: врач назвал причину, и как это предотвратить

Так, случаи тромбоза после введения вакцины AstraZeneca были обнаружены в Европе у ряда женщин в возрасте до 60-ти лет. Осложнения у них возникли в течение двух недель после прививки.

В Европейском союзе лекарственных средств (ЕМА) инициировали расследование и опубликовали отчет.

"EMA находит возможную связь с очень редкими случаями необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов. Сейчас большинство сообщенных случаев имели место у женщин в возрасте до 60 лет в течение 2 недель после вакцинации", - говорится в заявлении.

Иммунолог Федор Лапий говорит, что среди факторов риска возникновения подобных тромбозов - прием оральных контрацептивов.

Пока что ученые продолжают исследовать эту взаимосвязь, но факт тромбоза, как одного из основных осложнений от коронавируса, является доказанным.

Осложнения, по словам израильского врача Бориса Брыля, могут быть и после вакцинации препаратом Pfizer. В основном - это боль в мышцах и головная боль.

"234 жалобы на боли в мышцах, 203 жалобы на головную боль. 144 жалобы на слабость и усталость, 32 жалобы на тошноту, 23 жалобы на высыпания, 7 человек сообщили о падении в обморок, 6 жалоб на временный паралич лицевого нерва", - рассказывает врач про случаи осложнений после вакцинации Pfizer в Израиле.

При этом, врачи единогласно твердят, что случаи побочных эффектов очень редки, а риск получить заболеть коронавирусом и получить осложнения гораздо выше.

Видео: Вакцина AstraZeneca вызывает тромбоз у женщин (ТСН)