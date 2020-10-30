Вакарчук висловився про повернення у політику

Святослав Вакарчук влітку прийняв рішення покинути політичну арену України. Музикант і лідер групи "Океан Ельзи" привів у Раду свою політичну партію "Голос", але потім шокував заявою, що він йде. Він говорив, що відійшов в сторону, як і обіцяв, але не може залишатися в стороні від долі в країні. У програмі "Зірковий шлях" музикант відповів на питання, чи допускає він своє повернення в політику.

"Дивіться, коли я починаю про це говорити, все ріжеться на цитати і цим починають маніпулювати. Я завжди говорив і зараз скажу. Я буду робити все і скільки потрібно для того, щоб допомогти цій країні. Я дуже люблю її", - розповів музикант.

Святослав ще раз наголосив, що йому абсолютно все одно, що про нього говорять і пишуть деякі.

Відзначимо, що "Океан Ельзи" зараз знаходиться в процесі написання нового альбому.

"У нас стільки пісень. Я вже не пам'ятаю, коли таке було. Наша група - це група не форми, а змісту", - зазначив Вакарчук.

Вакарчук прокоментував повернення в політику

Як ми розповідали раніше, екс-голова партії "Голос" і народний депутат Святослав Вакарчук відреагував на російські санкції проти нього. Росія 4 вересня розширила персональні санкції проти України.