Вакарчук йде з політики: в мережі розганяють новий фейк

Святослав Вакарчук йде з політики і залишає Верховну Раду. Новини з таким посилом почали з'являтися у багатьох ЗМІ. Але інформація про те, що лідер партії "Голос" склав з себе депутатські повноваження у лютому 2020 року виявилася неправдою і відвертим фейком.

Деякі видання пишуть, що Вакарчук вирішив піти з політики, оскільки "нинішній склад українського парламенту не виконав свого основного призначення - творити візію України як сучасної європейської держави".

Вся правда про "відхід" Вакарчука з політики

Всі крапки над "і" в цьому питанні розставила прес-секретар Святослава Вакарчука Вікторія Хоменко. На своїй Facebook-сторінці вона повідомила, що новина про відхід лідера групи "Океан Ельзи" з політики є абсолютним фейком. А багато видань посилаються на заяву політика більш ніж десятирічної давності, коли Вакарчук залишив стіни Ради і пішов з партії "Наша Україна - Народна Самооборона".

"Як запустити фейк, який шерять національні "змі"? Легко! Береш "новину" 2008 року (дванадцять років тому!), ставиш на зливний бачок і все! Навіть текст новини, ще раз, дванадцятирічної давності, не змінюють. It's a kind of magic, шановні", - написала Вікторія.

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Також Хоменко поділилася цікавою "блискавкою" від Олени Болтушкіної, яка висміяла видання, які написали про так званий відхід Вакарчука з політики.

"Останній раз Вакарчук пішов з Ради в п'ятницю о 16:37. У понеділок о 9:15 Вакарчук увійшов до Ради через під'їзд №5. На момент публікації Вакарчук все ще знаходиться в Раді, час його виходу з Ради поки не відомий. У прес-службі "Голосу" підтвердили, що сьогодні Вакарчук з Ради не виходив", - йдеться у "новині".

Хто почав "розганяти" фейк про Вакарчука?

"Розганяти" новину про звільнення Вакарчука з парламенту почали російські ЗМІ. А це ще один сигнал до того, що довіряти цій інформації немає жодних підстав.

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Відзначимо, що зовсім недавно заступник голови фракції "Голос" в Раді Ярослав Железняк заявив про регулярні медіа-атаки Святослава Вакарчука. Зв'язав він це з тим, що рейтинг довіри до музиканта і політика дуже високий.