Вакарчук прокоментував позбавлення громадянства Корбана

Про це Вакарчук повідомив в коментарі НВ .

"Я не даватиму оцінку указу президента, тим більше тому, якого я не бачив. Обговорювати більшість людей зі списку указу, який шириться соцмережами, теж немає бажання. Але одне скажу: 1 березня 2022 року я вперше після повномасштабного вторгнення Росії був у Дніпрі й особисто бачив там команду тероборони міста й області на чолі з Геннадієм Корбаном. Ця команда 24/7 працювала, працювала самовіддано, рішуче, професійно і злагоджено. Я б навіть сказав, що від Дніпра вже тоді віяло впевненістю. Відтоді я був у Дніпрі багато разів і це відчуття впевненості не зникало жодного разу", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт.

Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

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