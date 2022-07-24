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Вакарчук прокоментував позбавлення громадянства Корбана

Фото: Святослав Вакарчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував позбавлення громадянства голови територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Про це Вакарчук повідомив в коментарі НВ.

"Я не даватиму оцінку указу президента, тим більше тому, якого я не бачив. Обговорювати більшість людей зі списку указу, який шириться соцмережами, теж немає бажання. Але одне скажу: 1 березня 2022 року я вперше після повномасштабного вторгнення Росії був у Дніпрі й особисто бачив там команду тероборони міста й області на чолі з Геннадієм Корбаном. Ця команда 24/7 працювала, працювала самовіддано, рішуче, професійно і злагоджено. Я б навіть сказав, що від Дніпра вже тоді віяло впевненістю. Відтоді я був у Дніпрі багато разів і це відчуття впевненості не зникало жодного разу", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт.

Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

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Генадій КорбанСвятослав Вакарчук