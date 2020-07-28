Вакарчук показав, чим займається після виходу з Ради: яскраві фото

Святослав Вакарчук прийняв рішення залишити політику і піти з Верховної Ради у червні цього року. Фронтмен "Океану Ельзи" тоді розповів, що частково виконав свою місію. Сьогодні, 28 липня, музикант показав, як проводить свій відпочинок.

Вакарчук вирішив провести тиждень в Карпатах. Про це музикант і колишній політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Вакарчук показав яскраві фото з відпочинку в Карпатах (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Тиждень в Карпатах - як місяць на кращому морському курорті", - зазначив Вакарчук.

Вакарчук показав яскраві фото з відпочинку в Карпатах (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Він також підкреслив, що Драгобрат - прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати ноги в гірських походах.

Вакарчук показав яскраві фото з відпочинку в Карпатах (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Нагадаємо, після того, як покинув Раду Вакарчук, Центральна виборча комісія визнала народним депутатом України Аліну Свидерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Вакарчука. Також варто зазначити, що Свідерська – дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Раніше Святослав Вакарчук втратив батька. Доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Іван Вакарчук помер у віці 73 років. Він також багато років обіймав посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Володимир В'ятрович також розповів про заслуги вченого і колишнього міністра освіти і науки України.