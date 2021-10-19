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У вагоні поїзда Укрзалізниці сталася чергова НП: зі стелі на людей лилася вода

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 12:11
У вагоні поїзда Укрзалізниці сталася чергова НП: зі стелі на людей лилася вода Колаж РБК-Україна: у вагоні Укрзалізниці з стелі текла вода
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. Справа в тому, що в поїзді в одному з вагонів на людей лилася вода зі стелі.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

На відео видно, як вода досить сильним потоком текла на підлогу зі стелі перед туалетом.

"Вбудований душ від Укрзалізниці? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - йдеться в підписі під відео.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що подібна ситуація відбувається часто.

  • А що не так на відео? Начебто нічого незвичайного;
  • Просто звільніть всіх, хто коли-небудь був причетний до Укрзалізниці і наберіть нових кадрів. Ну це ж жах;
  • Думала, тільки мені щастить;
  • Нова додаткова послуга.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінює правила перевезення пасажирів під час карантину. Таким чином з 21 жовтня в деякі поїзди навіть з квитком не пускатимуть без сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 або негативних тестів.

Ми також писали про те, що постраждалу від нападу ґвалтівника в поїзді Укрзалізниці обурила сума компенсації. Компанія їй виплатить 100 тисяч гривень, але Анастасія Лугова незадоволена такою сумою.

Жінка просила 500 тисяч гривень за двох - за себе і маленького сина, який бачив, як його маму б'ють.

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Укрзалізниця
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