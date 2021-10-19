У вагоні поїзда Укрзалізниці сталася чергова НП: зі стелі на людей лилася вода

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. Справа в тому, що в поїзді в одному з вагонів на людей лилася вода зі стелі.

На відео видно, як вода досить сильним потоком текла на підлогу зі стелі перед туалетом.

"Вбудований душ від Укрзалізниці? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - йдеться в підписі під відео.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що подібна ситуація відбувається часто.