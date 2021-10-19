В вагоне поезда Укрзализныци произошло очередное ЧП: с потолка на людей лилась вода
Укрзализныця попала в новый скандал. Дело в том, что в поезде в одном из вагонов на людей лилась вода из потолка.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".
На видео видно, как вода достаточно сильным потоком текла на пол из потолка перед туалетом.
"Встроенный душ от Укрзализныци? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", - говорится в подписи под видео.
В комментариях пользователи сети отметили, что подобная ситуация происходит часто.
- А что не так на видео? Вроде ничего необычного;
- Просто увольте всех, кто когда-либо был причастен к Укрзализныце и наберите новых кадров. Ну это же ужас;
- Думала, только мне везет;
- Новая дополнительная услуга.
Напомним, Укрзализныця меняет правила перевозки пассажиров во время карантина. Таким образом с 21 октября в некоторые поезда даже с билетом не будут пускать без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательных тестов.
Мы также писали о том, что пострадавшую от нападения насильника в поезде Укрзализныци возмутила сумма компенсации. Компания ей выплатит 100 тысяч гривен, но Анастасия Луговая недовольна такой суммой.
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