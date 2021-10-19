В вагоне поезда Укрзализныци произошло очередное ЧП: с потолка на людей лилась вода

Укрзализныця попала в новый скандал. Дело в том, что в поезде в одном из вагонов на людей лилась вода из потолка.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

На видео видно, как вода достаточно сильным потоком текла на пол из потолка перед туалетом. "Встроенный душ от Укрзализныци? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", - говорится в подписи под видео. В комментариях пользователи сети отметили, что подобная ситуация происходит часто. А что не так на видео? Вроде ничего необычного;

Просто увольте всех, кто когда-либо был причастен к Укрзализныце и наберите новых кадров. Ну это же ужас;

Думала, только мне везет;

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