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Постраждалу від нападу ґвалтівника в поїзді "Укрзалізниці" обурила сума компенсації

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Субота 09 жовтня 2021 17:24
Постраждалу від нападу ґвалтівника в поїзді "Укрзалізниці" обурила сума компенсації Колаж РБК-Україна: побита в поїзді жінка отримає компенсацію від "Укрзалізниці"
Автор: Володимир Костирін

"Укрзалізниця" виплатить 100 тисяч гривень моральної компенсації Анастасії Луговій, яка стала жертвою жорстокого побиття зі спробою зґвалтування у поїзді Маріуполь-Київ. Сама ж постраждала зізнається, що не задоволена такою сумою.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Резонансна НП з нападом сталася в серпні минулого року, а сам ґвалтівник Віталій Рудзько, який мав кілька судимостей, у квітні помер у СІЗО - від нього Лугова не отримала жодної копійки компенсації.

Зараз суд прийняв рішення, зобов'язавши УЗ зробити виплату, і призначив відповідну суму.

Але замість 100 тисяч Анастасія просила про компенсацію в розмірі півмільйона за двох - за себе і маленького сина, на газах у якого і відбувався тоді напад маніяка-безбілетника, який увірвався до них в купе.

Вже рік жінка змушена відвідувати лікарів, а також спілкується з психологами після пережитого.

"Досі я відвідую остеопата, у мене є порушення хрящів шиї. Зсув від удару стався. Досі проходжу лікування, бо є ще гулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети... Також працюю з психологами", - розповіла вона і додала, що все це вимагає грошей.

Відео: "Укрзалізницю" зобов'язали виплатити 100 тисяч компенсації пасажирці, яку побили і мало не зґвалтували в поїзді

Після смерті ґвалтівника від раку мозку поліція закрила справу, але Лугова також судилася і з "Укрзалізницею", яка не змогла забезпечити її безпеку.

Зазначимо, що кричущий випадок з нападом в поїзді викликав величезний резонанс в суспільстві, після чого в деяких поїздах "Укрзалізниці" стали впроваджувати спеціальну охорону.

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Укрзалізниця
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