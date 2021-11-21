Не тільки "вагнерівці": Турчинов розповів про інші зірвані масштабні спецоперації

Олександр Турчинов розповів, що крім зірваної операції української військової розвідки із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер" були згорнуті й інші заходи з реалізації масштабних оперативно-бойових завдань спецслужб в тилу ворога на окупованих територіях.

Як приклад однієї з таких спецоперацій екс-нардеп назвав плани щодо звільнення українських заручників в одній з в'язниць "ДНРівців", ліквідації бойовиків і виведення звільнених бранців за лінію фронту на вільну територію.

Турчинов наголосив, що в останні роки подібні спецоперації взагалі вже не проводяться.

"Це просто трагедія нашої країни. Інше слово тут підібрати практично неможливо. Я хочу сказати, що завдання нашим силовим структурам, нашим спецпідрозділам по знищенню ворогів, по ліквідації керівників окупаційних адміністрацій, військових злочинців, які знищували як наших солдатів і офіцерів, так і цивільних, було поставлено ще з 2014 року", - розповів він.

Колишній держчиновник нагадав, що в Україні тоді "практично з нуля" відроджувалася СБУ, військова і стратегічна розвідки, ЗСУ.

"І протягом часу до 2019 року ви знаєте, я не буду деталізувати ці питання, але ви знаєте, як проводилися оперативно-бойові завдання зі знищення ворогів України. Більш того, було поставлено завдання і тих, кого можна затягнути на територію України, кого можна затримати, також реалізовувати ці питання", - говорить Турчинов, нагадавши про затримання "ДНРівця" Володимира Цемаха, причетного до катастрофи малайзійського "Боїнга" (рейс MH17).

"На жаль, після 2019 року фактично зупинилися оперативно-бойові завдання... Я за 2,5 роки не чув, щоб хоч один з ворогів на території окупованої або в Росії був ліквідований. Фактично почалися step by step зупинятися і реальні операції...

Затримання "вагнерівців" - це не єдина згорнута операція. Розповідали в ЗМІ про операцію з порятунку військовополонених - наших хлопців, які є заручниками, над якими знущаються у в'язниці в районі міста Донецька. І вже була відпрацьована технологія штурму цієї в'язниці, бойового завдання, і знищення всіх, хто її охороняє, і виведення їх через лінію фронту. Це також було зупинено", - розповів він.

Турчинов переконаний, що через деякий час задіяні в таких спецопераціях українські розвідники обов'язково будуть нагороджені державою, але зараз же вони зазнають репресій.

"І коли ми говоримо про ситуацію з військовою розвідкою, яка провела блискучу операцію...І я хочу тут сказати - прийде час, і всі, хто проводив цю операцію, всі, хто її організовував, будуть Героями України, матимуть серйозні державні нагороди... А поки їх звільняють зі служби, їх переслідують. І весь світ аплодує українським спецслужбам, весь світ вважає, що це була унікальна операція, крім нашого військово-політичного керівництва", - висловився колишній секретар РНБО.

Нагадаємо, що в листопаді 2020-го підполковник ЗСУ Михайло Ніколов ("Лермонтов") у розмові з журналістом Юрієм Бутусовим оприлюднив інформацію про зрив через "злив" інформації на рівні керівництва України спеціальної операції зі звільнення українців, яких тримали терористи у в'язницях окупованого Донецька. Офіцер тоді зазначив, що бойова група для реалізації цього завдання була створена ще наприкінці 2018 року.

У новому випуску ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" 19 листопада гості студії - Яніна Соколова, Олександр Турчинов, Олександр Литвиненко, Давид Арахамія та інші - обговорюють довгоочікуване розслідування Bellingcat. Також експерти розказують, чи є при владі ворожі агенти і як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



Також у студії розповіли, чому так дешево продали завод "Більшовик" у Києві.



А ще у ефірі Вахтанг Кікабідзе розповів про те, як змінилася Україна після Майдану, і чому Путін скоро зрозуміє, що "сюди не треба лізти".



Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав рецепт того, як зробити дороги України безпечними та зменшити смертність внаслідок ДТП.



І дивіться думку українців щодо того, чи стане 1000 гривень від Зеленського стимулом до вакцинації.