Беременная жена 40-летнего Остапчука назвала проблему мужа

Полтавская, которая часто вступает со своими фолловерами в дискуссии и не боится прямых вопросов и хейта, обратилась к мужу с достаточно необычным "спичем".

"Ты особенный. Ты единственный, кого я так сильно люблю, и кто может вывести меня из себя через минуту", - начала свое поздравление блогерша.

Далее она продолжила свое необычное поздравление слова о том, что шоумен часто обесценивает свои достижения, а также что ему не нужно сомневаться в себе.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Ты часто обесцениваешь свои достижения. И я уже отчаялась, что смогу убедить тебя в том, что ты крутой, но сегодня хочу в который раз тебе об этом напомнить", - отметила Полтавская.

Также супруга Остапчука подчеркнула, что его жизнь - это череда неожиданных поворотов, и "ни о чем не стоит жалеть".

"Твоя жизнь яркая, сложная, интересная и с кучей неожиданных поворотов, но каждое твое решение и каждый твой поступок - твоя особая история, а "История не терпит сослагательного наклонения", как ты любишь говорить. Поэтому ни о чем не жалей и будь благодарен тому, что имеешь", - написала бизнесвумен.

Свое поздравление она закончила словами о том, что гордится супругом, а также призналась ему в любви. Свою публикацию она дополнила фото и видео с любимым за 2 года совместной жизни.

Скриншоты

В свою очередь Остапчук уже успел прокомментировать публикацию: "Это самое лучшее поздравление в моей жизни. Спасибо, что ты есть у меня. Люблю безгранично".

Напомним, за плечами Остапчука уже 2 брака. В браке с Еленой Войченко он прожил 13 лет. В нем родилось двое детей: дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас живут в Канаде.

Всего через полгода после развода с первой супругой он женился во второй раз - на юристке и нотариусе Кристине Горняк.

Брак с Кристиной продлился чуть меньше двух лет. Официально пара развелась 4 октября 2022 года, в тот же день у ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше Остапчука на 16 лет.

Сейчас пара в ожидании совместного ребенка - в конце года Полтавская должна родить мальчика.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)