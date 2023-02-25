Вафельный торт по новому рецепту: три ингредиента и 1,5 кг вкуснятины

Вафельный тортик – вкуснятина, знакомая нам с детства. Сложно вообразить другой домашний десерт, который так же легко и просто готовить. Предлагаем вам рецепт, с которым вы получите целых 1,5 килограмма торта.
Способом приготовления поделились на YouTube канале Просто і смачно.
В глубокой тарелке смешайте вареную сгущенку с йогуртом до однородной массы. Йогурт придаст крему особый вкус.
Щедро перемажьте вафли нашим кремом одну за другой. Верхнюю смазывать не надо. Оставьте тортик настояться в течение нескольких часов.
Вафельный тортик по самому простому рецепту готов! Благодаря йогурту вафли будут прекрасно пропитаны, а вкус очень нежный, ведь крема в торте больше, чем вафель!
Раньше мы писали, о новом рецепте вафельного торта, рецепт которого взорвал интернет.
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