"В українському полоні краще, ніж в армії": 21-річний окупант вразився контрастам між РФ і Україною

В українському полоні краще, ніж у російській армії. А рівень життя тут перевершує РФ.

Про це розповів черговий загарбник з РФ , що потрапив у полон до наших захисників.

"Якби у мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити - я б із задоволенням це зробив", - розповів 21-річний солдат, родом з Якутії.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить в цьому вражаючий контраст зі своєю батьківщиною.

Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця Росії, він був у дорозі 4-5 днів.



"Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не спецоперація, а справжня війна. Хотіли розвернутися і виїхати звідти, але пригрозили розстрілом", - розповів бранець.

Тепер з ними працюють слідчі і контррозвідники СБУ.