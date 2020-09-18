В Україні подорожчає російський автогаз: "вбиває" машини

В Україні може подорожчати газ для авто (ілюстративне фото: kolesa.ru)

Експерти пояснили, чому скраплений газ з Росії небезпечний для автомобілів

В Україні може подорожчати автогаз, який в основному імпортується зв Російської Федерації. Його ціна підвищиться на 2 гривні. Водночас вартість бензину має знизитися на 2,5 гривні.

Народні депутати очікують, що це буде можливо в разі схвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на пальне". Документ вже подано до Верховної Ради.

Експерти зауважують, що ініціатива не тільки поповнить бюджет (до 5 мільярдів гривень на рік), але і дозволить Україні стати енергетично незалежною від РФ. Про це передає ТСН.

Річ у тому, що нині близько 2/3 автогазу, що споживається в Україні - з Росії. За даними за 2020 року кількість спожитого автомобільного газу перевищила споживання бензину.

При цьому існує також і важлива екологічна складова, адже імпортований російський газ не призначений для автомобілів і може бути небезпечним для машин.

За словами енергетичного експерта Дмитра Марунича, газ з РФ на українських АЗС не призначений для спалювання у двигунах, оскільки його краще використовувати в котлах і плитках.

"Цей газ може мати негативні наслідки для двигунів і паливної системи автомобілів", - пояснив він.

Про загрозу для машин змісту скрапленого газу з РФ також розповів в.о. першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" Руслан Ляпка.

Він звернув увагу на параметри якості російського скрапленого газу, яким заправляють авто.

Згідно з Технічним регламентам України щодо вимог до палива, вимог Євро-5, вміст сірки в паливі має бути не більш ніж 10 мг/кг (ppm) - молекул сірки на мільйон молекул бензину. Водночас в автогазі з РФ в 5 разів більше шкідливих сполук.

Крім того, двигун, що працює на паливі, що містить велику кількість сірки, отримує підвищений знос деталей, спричинені в результаті корозії. Підвищений вміст сірки в паливі зменшує термін служби моторного мастила, каталізатора і сажового фільтра, оскільки збільшуються відкладення і нагар.

Раніше повідомлялося, що в Україні автомобілістам доведеться заплатити ще один податок - законопроекті №4101 вже зареєстрований у Верховній Раді.

Також ми писали про те, що українським автомобілістам готують сюрприз із реєстрацією нових машин.