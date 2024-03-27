"В оккупации не переходили на русский": история учительницы из Харьковщины в музее "Голоса мирных"

Обыски и запугивание – стандартная методичка российских захватчиков. К примеру, на огороды людям запретили выходить раньше восьми часов и предупредили, что в противном случае нарушители "останутся в своем картофеле навсегда". А в ее родной школе оккупанты устроили сигарету…

"Подруга вовремя предупредила, что на нашей улице начались обыски и нужно спрятать телефоны. Я запаниковала. Они же проверяли все имеющиеся гаджеты в доме, а некоторые даже изымали. И засунула телефон под шкаф", - говорит Надежда.

Его не нашли, и благодаря этому женщина могла хотя бы иногда позвонить по телефону своим близким. Полгода Надежда под постоянными обстрелами и моральным давлением ждала, когда наконец-то уволят ее родную деревню. Она берегла язык, ждала своих – и дождалась.

"Это радость, что мы можем жить свободно на своей родной земле. Очень приятно, что освобождение началось именно с нашей улицы. Мы выстояли, не подчинились. Мы победили их и победим", - убеждена Надежда.

История Надежды вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.