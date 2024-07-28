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"В одном купе с Кароль". Блогер эпично потроллил певицу: она отреагировала

Тина Кароль уже заметила шуточное видео (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль недавно показала, как занимается йогой в поезде. И она точно не ожидала того, что из-за этого попадет в шуточное видео блогера Максима Старосвитского. Впрочем, певица на это не обиделась.

Как блогер потроллил Кароль и что она говорит об этом видео, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

С чего все началось

Кароль часто публикует видео, на которых она занимается йогой. Но несколько месяцев назад она показала, что тренируется даже в поезде. Певица демонстрировала гибкость и сложные "трюки", чем сильно поразила фанатов.

Кароль в поезде (скриншот)

Пародия блогера

И недавно Старосвитский показал, как бы на йогу Кароль реагировали люди, которые могли быть в купе. Видео получилось довольно забавным.

"Когда едешь в одном купе с Тиной Кароль", - подписал блогер свой новый "рилз".

 

Реакция Кароль

В комментариях под видео неожиданно появилась певица. Как оказалось, шутка ей понравилась.

"Репост! Топ", - написала Кароль.

Более того, она даже репостнула видео к себе в Stories. Судя по всему, у артистки есть чувство юмора и она не боится шуток, даже если в них объектом троллинга становится именно она.

Реакция певицы (скриншот)

Как реагирует сеть

Пользователи не скрывают, что видео им понравилось. В комментариях они пишут:

  • "Можно закрывать тренд, лучше не будет"
  • "Где купить билет на это купе?"
  • "Это очень смешно"
  • "Как же я орнул!"
  • "Я знала, что на это будет пародия!".

К слову, недавно Кароль показалась с красавцем-сыном.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что звезда "Первых ласточек" сделал предложение своей любимой.

При создании материала были использованы источники: TikTok и Instagram Кароль, пост из Instagram Старосвитского.

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