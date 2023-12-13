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"У нее еще дела в мире": мама тяжелобольной Екатерины Тышкевич рассказала о ее состоянии

Мама актрисы Екатерины Тышкевич рассказала о ее состоянии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Мама украинской актрисы Екатерины Тышкевич Наталья Малащук обратилась к украинцам и рассказала о состоянии дочери. Она рассказала, что до сих пор не удалось определить, что повлияло на ухудшение самочувствия звезды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram мамы актрисы.

Что она рассказала

По словам Натальи, близкие дежурят возле постели актрисы, а врачи много дней борются за ее жизнь.

Женщина отметила, что до сих пор неизвестно, что именно привело к такому ухудшению состояния здоровья. Однако каждый день медики делают все, чтобы состояние звезды улучшилось.

"Мы с Валиком всегда рядом и получаем от вас много слов поддержки и пожеланий как можно быстрее выздороветь. Мы чувствуем, сколько идет к нам духовной поддержки, и рассказываем об этом Кате. Молимся и верим. Финансовая помощь друзей и коллег тоже очень важна в борьбе. Искренне благодарю вас всех за помощь в такое сложное для нас время", - написала женщина.

Родные Екатерины Тышкевич не теряют позитивного настроения и уверены, что артистка вернется к привычной жизни, ведь "у нее еще куча дел в мире".

Екатерина Тышкевич с мамой (фото: instagram.com/vestana)

Муж актрисы Валентин Томусяк показал фотографию из палаты, куда перевели его 29-летнюю жену. Он отметил, что сегодня она будет ночевать не в реанимации.

На снимке видно, что возле больничной койки стоит мать Тышкевич. Накануне семье разрешили посетить больную актрису, попавшую в больницу с сепсисом невыясненного происхождения.

Палата Екатерины Тышкевич (скриншот)

Как проходило лечение актрисы

Актриса находилась в медикаментозном сне, но 12 декабря очнулась и начала дышать самостоятельно, через кислородную маску.

Муж актрисы рассказывал, что врачи говорят о положительной динамике терапии. Физическое состояние Екатерины улучшилось, но морально-психологическое остается тяжелым.

Известно, что сейчас Екатерина Тышкевич находится в одной из частных больниц Одессы. О причинах ухудшения ее здоровья родные пока не говорили. Известно, что с 2022 года звезда лечилась от соматоморфной головной боли.

Причиной болезни врачи называли функциональное нарушение работы головного мозга, вызванное родовой травмой.

Екатерина Тышкевич с мужем Валентином Томусяком (фото: instagram.com/tomusyak)

Недавно муж тяжелобольной Тишкевич обращался к украинцам и рассказывал о ее состоянии.

Также читайте о том, что раньше Тишкевич делилась новостями о своем самочувствии.

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лікаріКатерина Тишкевичакторка