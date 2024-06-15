"В медицине такие случаи известны". Виктор Бронюк высказался о путинистках Лорак и Повалий

Подробности

По словам музыканта, предательницы просто "погнались за длинным рублем", и в конце концов потеряли совесть.

"Знаете, в медицине такие случаи известны... Что тут комментировать? Все и так очевидно. Они хотели туда попасть, погнались за длинным рублем. А дальше - это уже был вопрос внутренних согласий с совестью. Но насколько я понимаю, ни одна, ни вторая не знает, что это такое", - поделился мнением Бронюк.

Он также отметил, что российские артисты, которые ранее гастролировали по Украине, постоянно вспоминали о "братских народах". Однако Виктор никогда не разделял этих взглядов.

Виктор Бронюк (фото: nstagram.com/viktorbronyuk_officia)

"Всегда приходил такой момент, когда они начинали разгонять советские нарративы о том, что мы братья. Приходило время и включался этот тумблер. И я своим всегда тогда говорил: "Переходим на украинский". Они ничего из наших разговоров не понимали, а мы кайфовали", - поделился Виктор.

"Или объяснял им так: "Если брать во внимание исторические парадигмы, вы не можете быть нам никаким родственником, потому что на самом деле Россия - это непонятный подкидыш, который вырос в монстра", - сказал он.