"У стародавньому Єгипті робили операції на серці": за що усунули від роботи скандального педагога Більченко

З'ясувалося, що у Більченко останнім часом видавала дуже дивну інформацію своїм студентам. Робоча група, яка розслідує всі заяви педагога і її лекції, визначила, що викладач давала студентам неточну інформацію.

"У проаналізованих лекціях присутні помилки, які ставлять під сумнів володіння Є. В. Більченко необхідними для професора знаннями, наприклад: нібито в Стародавньому Єгипті вирощувалась кукурудза, робилися хірургічні операції та писалися трактати з хірургії (особливо дивним є твердження, що єгиптяни робили операції на серці)", — сказано у висновку робочої групи.

Також професор Більченко стверджувала, що "єгиптяни винайшли шахи, фашизм виявився породженням Французької революції, а Освенцим був породжений лібералізмом епохи Просвітництва".

Зараз робоча група звернулася до експертів, щоб більш детально дослідити лекції скандальної Більченко.

лекціях Більченко знайшли помилки (Скріншот)

Які закони порушила Більченко

В НПУ імені Драгоманова стверджують, що Євгенія Більченко порушила відразу три закони України: "Про освіту", "Про вищу освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Професор порушила і статут університету, бо більшість онлайн-лекцій для студентів бакалаврату та магістратури були прочитані російською мовою.

До того ж викладача звинувачують в образі колег та ідейних опонентів, а також у використанні мови ненависті під час лекцій для факультету філософії та суспільствознавства.